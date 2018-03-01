Peugeot 308

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль куплен в апреле 2011 года, имеет пробег 105 тыс. км, хорошая комплектация, полный электропакет, круиз-контроль. Полностью обслужен. Вложений не требует. Собственник. Рассматриваю варианты обмена на кроссовер.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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