Peugeot 308
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль куплен в апреле 2011 года, имеет пробег 105 тыс. км, хорошая комплектация, полный электропакет, круиз-контроль. Полностью обслужен. Вложений не требует. Собственник. Рассматриваю варианты обмена на кроссовер.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.