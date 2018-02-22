Peugeot 308
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состояние, замена расходников проводится своевременно. Так же имеются два комплекта резины на дисках. Красивый номер в подарок. Все интересующие вопросы по телефону Юрий.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.