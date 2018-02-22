Peugeot 308

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состояние, замена расходников проводится своевременно. Так же имеются два комплекта резины на дисках. Красивый номер в подарок. Все интересующие вопросы по телефону Юрий.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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