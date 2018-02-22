Peugeot 308 Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 115 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состояние, замена расходников проводится своевременно. Так же имеются два комплекта резины на дисках. Красивый номер в подарок. Все интересующие вопросы по телефону Юрий.