Peugeot 308 Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 26 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 118 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль. Состояние отличное. Очень аккуратная эксплуатация (с 2012 г), ездила женщина. Автомат. Бензин. Передний привод. 5 дверей. Белая. Не битая. Автомобили с пробегом. Торг на месте.