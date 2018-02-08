Peugeot 308
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю автомобиль. Состояние отличное. Очень аккуратная эксплуатация (с 2012 г), ездила женщина. Автомат. Бензин. Передний привод. 5 дверей. Белая. Не битая. Автомобили с пробегом. Торг на месте.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.