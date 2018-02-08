Peugeot 308

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль. Состояние отличное. Очень аккуратная эксплуатация (с 2012 г), ездила женщина. Автомат. Бензин. Передний привод. 5 дверей. Белая. Не битая. Автомобили с пробегом. Торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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