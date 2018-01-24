Peugeot 308

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Куплена в Краснодаре в Юг-Авто. Состояние идеальное! Без ДТП, не одна деталь не билась, не красилась. Машина заводская 100%, гаражное хранение, зимой не эксплуатировалась. Двигатель, коробка в идеальном состоянии. Автомобиль обслужен, вложений не требует. В салоне не курили, салон как новый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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