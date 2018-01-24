Peugeot 308
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Куплена в Краснодаре в Юг-Авто. Состояние идеальное! Без ДТП, не одна деталь не билась, не красилась. Машина заводская 100%, гаражное хранение, зимой не эксплуатировалась. Двигатель, коробка в идеальном состоянии. Автомобиль обслужен, вложений не требует. В салоне не курили, салон как новый.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.