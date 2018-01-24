Peugeot 308 Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 110 тыс. км Цена: 345 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Куплена в Краснодаре в Юг-Авто. Состояние идеальное! Без ДТП, не одна деталь не билась, не красилась. Машина заводская 100%, гаражное хранение, зимой не эксплуатировалась. Двигатель, коробка в идеальном состоянии. Автомобиль обслужен, вложений не требует. В салоне не курили, салон как новый.