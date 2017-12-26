Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 72 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий
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Описание
Peugeot 308 в отличном состоянии один хозяин с момента покупки у оф. дилера в 2012 ПТС оригинал декабрь 2011 вся в заводе стёкла оригинал лобовое без трещин и коцак салон чистый не курили. зимняя резина в подарок.
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