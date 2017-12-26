Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 72 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Peugeot 308 в отличном состоянии один хозяин с момента покупки у оф. дилера в 2012 ПТС оригинал декабрь 2011 вся в заводе стёкла оригинал лобовое без трещин и коцак салон чистый не курили. зимняя резина в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Peugeot 308

Peugeot 308

Подержанная, пробег 134 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

353 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 99,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

385 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

298 тыс. руб.

Авто, похожие на Peugeot 308

Nissan Almera

Подержанная, пробег 77,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

474 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

483 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 134 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

353 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале