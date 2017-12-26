Peugeot 308 Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 72 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Peugeot 308 в отличном состоянии один хозяин с момента покупки у оф. дилера в 2012 ПТС оригинал декабрь 2011 вся в заводе стёкла оригинал лобовое без трещин и коцак салон чистый не курили. зимняя резина в подарок.