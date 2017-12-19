Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 298 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Машина обслужена, периодическое т.о. кондиционер и печка работают, по электронике проблем нет. Коробка чистый автомат (переключает без толчков и рывков) новая зимняя резина! Кузов без дефектов, салон ухожен! Хозяин, машина оформлена на меня!
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