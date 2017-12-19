Peugeot 308 Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 298 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина обслужена, периодическое т.о. кондиционер и печка работают, по электронике проблем нет. Коробка чистый автомат (переключает без толчков и рывков) новая зимняя резина! Кузов без дефектов, салон ухожен! Хозяин, машина оформлена на меня!