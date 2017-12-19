Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 298 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина обслужена, периодическое т.о. кондиционер и печка работают, по электронике проблем нет. Коробка чистый автомат (переключает без толчков и рывков) новая зимняя резина! Кузов без дефектов, салон ухожен! Хозяин, машина оформлена на меня!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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