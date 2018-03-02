Peugeot 307

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Салон не затертый, не прокуренный. Все расходники менялись вовремя. Оба комплекта резины на дисках. Все стекла заводские. Остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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