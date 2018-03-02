Peugeot 307
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Светлана
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии. Салон не затертый, не прокуренный. Все расходники менялись вовремя. Оба комплекта резины на дисках. Все стекла заводские. Остальные вопросы по телефону.
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