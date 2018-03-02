Peugeot 307 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 100 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Салон не затертый, не прокуренный. Все расходники менялись вовремя. Оба комплекта резины на дисках. Все стекла заводские. Остальные вопросы по телефону.