Peugeot 307

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машинка в хорошем состоянии. Двигатель и коробка работают без нареканий. Климат. Подушки безопасности. Музыка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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