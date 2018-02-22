Peugeot 307 Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 160 тыс. км Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машинка в хорошем состоянии. Двигатель и коробка работают без нареканий. Климат. Подушки безопасности. Музыка.