Peugeot 307
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 175 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машинка в хорошем состоянии. Двигатель и коробка работают без нареканий. Климат. Подушки безопасности. Музыка.
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