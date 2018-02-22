Peugeot 307

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам срочно. Машина хорошая рабочая в нормальном состоянии , двигатель и коробка работают хорошо, ездила девушка, нужны мужские руки и вложений по мелочам ,есть недочеты по кузову. В холодных местах не бывала, только Краснодар и Сочи. Не гнилая и нет ржавчины. Менялся задний бампер. Новая зимняя резина
Есть спорт и зимний режим, кондиционер, эл. Стекло подъемники, эл. привод зеркал, подогрев передних сидений, печка очень мощная, бардачок тоже охлаждается кондиционером, удобно летом положить бутылочку с водой. Багажник очень вместительный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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