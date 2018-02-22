Peugeot 307 Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 210 тыс. км Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам срочно. Машина хорошая рабочая в нормальном состоянии , двигатель и коробка работают хорошо, ездила девушка, нужны мужские руки и вложений по мелочам ,есть недочеты по кузову. В холодных местах не бывала, только Краснодар и Сочи. Не гнилая и нет ржавчины. Менялся задний бампер. Новая зимняя резина

Есть спорт и зимний режим, кондиционер, эл. Стекло подъемники, эл. привод зеркал, подогрев передних сидений, печка очень мощная, бардачок тоже охлаждается кондиционером, удобно летом положить бутылочку с водой. Багажник очень вместительный.