Peugeot 307
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам срочно. Машина хорошая рабочая в нормальном состоянии , двигатель и коробка работают хорошо, ездила девушка, нужны мужские руки и вложений по мелочам ,есть недочеты по кузову. В холодных местах не бывала, только Краснодар и Сочи. Не гнилая и нет ржавчины. Менялся задний бампер. Новая зимняя резина
Есть спорт и зимний режим, кондиционер, эл. Стекло подъемники, эл. привод зеркал, подогрев передних сидений, печка очень мощная, бардачок тоже охлаждается кондиционером, удобно летом положить бутылочку с водой. Багажник очень вместительный.
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