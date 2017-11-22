Peugeot 307

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 205 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

По бамперам мелкие коцки, по кузову есть царапинки. Лобовое неродное, желательно поменять. Салон чистый, не прокуренный. В техническом плане все работает, крутится, не гремит, не отваливается. Кондер не холодит, дело в муфте, цена вопроса 1000 руб. Ржавчины нет, кузов полностью оцинкован. Я третий хозяин. Авто владею 6 лет. Покупал уже с разбитой панорамой, разбит внешний слой стекла (не течет). Вещь, на самом деле бесполезная. Причина продажи: переход на авто иного класса. Звоните, за такие деньги более чем достойный вариант. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Peugeot 307

Peugeot 307

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

265 тыс. руб.

Peugeot 307

Подержанная, пробег 168 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

185 тыс. руб.

Peugeot 307

Подержанная, пробег 158 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1630 тыс. руб.

Авто, похожие на Peugeot 307

Citroen C4

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

240 тыс. руб.

Ford Mondeo

Подержанная, пробег 216 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

228 тыс. руб.

Honda Fit

Подержанная, пробег 195 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

250 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале