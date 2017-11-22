Peugeot 307
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 205 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
По бамперам мелкие коцки, по кузову есть царапинки. Лобовое неродное, желательно поменять. Салон чистый, не прокуренный. В техническом плане все работает, крутится, не гремит, не отваливается. Кондер не холодит, дело в муфте, цена вопроса 1000 руб. Ржавчины нет, кузов полностью оцинкован. Я третий хозяин. Авто владею 6 лет. Покупал уже с разбитой панорамой, разбит внешний слой стекла (не течет). Вещь, на самом деле бесполезная. Причина продажи: переход на авто иного класса. Звоните, за такие деньги более чем достойный вариант. Торг.
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