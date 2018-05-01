Peugeot 301

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 111 тыс. км

Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Невинномысск, Ставропольский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

подогрев педнего и заднего стекла, подогрев дворников, подлокотник, матерчатые коврики, блокировка задних дверей от детей, отключение передней подушки - если дет.кресло, заднее сиденье складывается, комплектация - АЛЮР.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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Подержанная, пробег 127 тыс. км.
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355 тыс. руб.

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