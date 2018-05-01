Peugeot 301
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 111 тыс. км
Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Невинномысск, Ставропольский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
подогрев педнего и заднего стекла, подогрев дворников, подлокотник, матерчатые коврики, блокировка задних дверей от детей, отключение передней подушки - если дет.кресло, заднее сиденье складывается, комплектация - АЛЮР.
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