Peugeot 301 Дата публикации: 11.05.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 111 тыс. км Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Невинномысск, Ставропольский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

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