Peugeot 3008

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 59 тыс. км

Цена: 609 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин, не одна деталь не красилась! (любые проверки) Все, все ТО у дилера, есть все чеки и заказ наряды. Сервисная книга, со всеми печатями. За авто следили, единственное что поменяли недавно -это лобовое стекло! (трещина была) Автомобиль вложений не требует , сел и поехал. Продажа от собственника. В автосалоны не поставлю!!!!(езжу каждый день) Интересно? приезжайте смотрите! Обоснованный торг у капота, по телефону не торгуюсь!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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