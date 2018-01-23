Peugeot 3008 Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 59 тыс. км Цена: 609 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин, не одна деталь не красилась! (любые проверки) Все, все ТО у дилера, есть все чеки и заказ наряды. Сервисная книга, со всеми печатями. За авто следили, единственное что поменяли недавно -это лобовое стекло! (трещина была) Автомобиль вложений не требует , сел и поехал. Продажа от собственника. В автосалоны не поставлю!!!!(езжу каждый день) Интересно? приезжайте смотрите! Обоснованный торг у капота, по телефону не торгуюсь!