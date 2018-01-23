Peugeot 3008
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 59 тыс. км
Цена: 609 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин, не одна деталь не красилась! (любые проверки) Все, все ТО у дилера, есть все чеки и заказ наряды. Сервисная книга, со всеми печатями. За авто следили, единственное что поменяли недавно -это лобовое стекло! (трещина была) Автомобиль вложений не требует , сел и поехал. Продажа от собственника. В автосалоны не поставлю!!!!(езжу каждый день) Интересно? приезжайте смотрите! Обоснованный торг у капота, по телефону не торгуюсь!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.