Peugeot 207

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 179,6 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1360 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

ПРОДАЮ МЕГА КЛАССНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. МОЯ ЛЮБИМИЦА!
За машиной ухаживала, она в хорошем техническом состоянии, состояние кузова на фото видно. В авариях машина не была! Салон чистый, не прокурен (не курю). Пробег родной, приехала на ней из Екатеринбурга в Сочи (3000 км). По приезду прошла ТО, потребовалась только замена масла. По работе мотора нареканий нет, перед поездкой в Сочи заменили сцепление. Резина новая (переобула в сентябре), японская липучка. Любые проверки за ваш счет. За машину не стыдно, цене соответствует. Перекупам просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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