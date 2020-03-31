Peugeot 207
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 179,6 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1360 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Наталья
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
ПРОДАЮ МЕГА КЛАССНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. МОЯ ЛЮБИМИЦА!
За машиной ухаживала, она в хорошем техническом состоянии, состояние кузова на фото видно. В авариях машина не была! Салон чистый, не прокурен (не курю). Пробег родной, приехала на ней из Екатеринбурга в Сочи (3000 км). По приезду прошла ТО, потребовалась только замена масла. По работе мотора нареканий нет, перед поездкой в Сочи заменили сцепление. Резина новая (переобула в сентябре), японская липучка. Любые проверки за ваш счет. За машину не стыдно, цене соответствует. Перекупам просьба не беспокоить.
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