Peugeot 207 Дата публикации: 31.03.20 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 179,6 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1360 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

ПРОДАЮ МЕГА КЛАССНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. МОЯ ЛЮБИМИЦА!

За машиной ухаживала, она в хорошем техническом состоянии, состояние кузова на фото видно. В авариях машина не была! Салон чистый, не прокурен (не курю). Пробег родной, приехала на ней из Екатеринбурга в Сочи (3000 км). По приезду прошла ТО, потребовалась только замена масла. По работе мотора нареканий нет, перед поездкой в Сочи заменили сцепление. Резина новая (переобула в сентябре), японская липучка. Любые проверки за ваш счет. За машину не стыдно, цене соответствует. Перекупам просьба не беспокоить.

