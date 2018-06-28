Peugeot 207

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 257 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Peugeot 207

Peugeot 207

Подержанная, пробег 58 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

365 тыс. руб.

Peugeot 207

Подержанная, пробег 154,585 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

260 тыс. руб.

Авто, похожие на Peugeot 207

Ford Fiesta

Подержанная, пробег 102 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

200 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 141,465 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

215 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 174,764 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

280 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале