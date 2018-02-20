Peugeot 207
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Желтый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юрий
Телефон:
Описание
Авто в очень хорошем состоянии, местная, не битые, замена колодок, цепи ГРМ, свечей, масла, авто покупалось для жены, но с переездом авто стоит. Все вопросы по телефону.
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