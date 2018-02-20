Peugeot 207 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 78 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Желтый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Авто в очень хорошем состоянии, местная, не битые, замена колодок, цепи ГРМ, свечей, масла, авто покупалось для жены, но с переездом авто стоит. Все вопросы по телефону.

