Peugeot 207

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Желтый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Авто в очень хорошем состоянии, местная, не битые, замена колодок, цепи ГРМ, свечей, масла, авто покупалось для жены, но с переездом авто стоит. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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