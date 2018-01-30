Peugeot 207

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Коробка робот. Полностью обслужена, работает как часы. Была произведена замена сцепления, замена актуатора сцепления, замена передних тормозных дисков, замена тормозных колодок по кругу, так же была произведена замена ремня ГРМ и ремня генератора. По подвеске нареканий нет, была произведена замена опорных подшипников и чашек амортизаторов, стойки в рабочем состоянии. Кондиционер заправлен и полностью обслужен, дует отлично. Возможен обмен.
P.S. Из косяков: трещина на лобовом (что совершенно не мешает езде), нужно поставить решетку в бампер (абсолютно не влияет на ходовые качества и аэродинамику) и покрасить крыло. В остальном, машина в идеале для своего года выпуска.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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