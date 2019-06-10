Peugeot 206
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1360 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: НАТАЛЬЯ
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Срочно. Требуется ремонт насоса гур. Кузов оценковка.
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