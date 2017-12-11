Peugeot 206

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 130,353 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продам Peugeot 206 2005 г. в. АКПП. 1.4 л. Есть недочеты по кузову на фото все видно. Интересующие вопросы по телефону. Торг у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Peugeot 206

Peugeot 206

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

250 тыс. руб.

Peugeot 206

Подержанная, пробег 122 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

199 тыс. руб.

Peugeot 206

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

210 тыс. руб.

Авто, похожие на Peugeot 206

Mitsubishi Galant

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Ленинградская

165 тыс. руб.

Renault Symbol

Подержанная, пробег 24,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

139 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

120 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале