Peugeot 206
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 130,353 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Продам Peugeot 206 2005 г. в. АКПП. 1.4 л. Есть недочеты по кузову на фото все видно. Интересующие вопросы по телефону. Торг у авто.
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