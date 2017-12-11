Peugeot 206 Дата публикации: 25.12.17 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 130,353 тыс. км Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Продам Peugeot 206 2005 г. в. АКПП. 1.4 л. Есть недочеты по кузову на фото все видно. Интересующие вопросы по телефону. Торг у авто.