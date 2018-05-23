Peugeot 107 Дата публикации: 23.05.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 92,8 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Пятигорск, Ставропольский край Имя: АЛЕКСАНДР Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань

Описание

Продам красавицу француженку Peugeotb 107 год выпуска 2008.

Входит в 10ку самых покупаемых в мире компактных автомобилей.

Прекрасный городское авто для начинающего водителя или девушки.

Я четвертый хозяин, ездил на ней мало, всего лишь 800 км. В связи с семейными обстоятельствами приходиться продавать.

Общий пробег 92800 км, что составляет одну третью часть от ресурса двигателя.

Отличный вариант для тех, кто желает получать удовольствие от езды на автомобиле, без посещения сто ближайшее время.

АКПП. Передний привод. Левый руль.

Двигатель и ходовая в превосходном состоянии. Новые свечи, заменено масло и ремень ГРМ.

Есть сигнализация и центральный замок. Резина что надо, бонус покупателю зимний комплект.

Очень экономичный расход топлива 4-5 л по трассе и 5-6 литров по городу.

Хэтчбэк 5 дверей. Кузов просто великолепен, нет ни капельки ржавчины, вмятин, потертостей и прочих эстетических недостатков. Цвет ярко красный. Горжусь особенно салоном, выглядит стильно, сочетается с основным цветом самого авто, просторный внутри. Добавьте сюда новые коврики с логотипом Пежо. Просто красота.

Второй такой машины, по крайней мере у нас в Ставропольском крае, найти практически невозможно. Используйте свой шанс.

Звоните, приезжайте, смотрите, покупайте.

