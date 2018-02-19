Opel Zafira Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 300 тыс. км Цена: 710 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Опель Зафира В 1,8л 5 АМКПП (робот) 2014 г. в. Куплена в 2015 г в "Юг-Авто Плюс". Семейный 7 местный авто в хорошей комплектации.Мульти-руль с регулировкой вылета и наклона, ЭСП-4 шт, эл зеркала с подогревом и складыванием,эл коректор фар,очечник,CD-40 с МП3 USB AUX.7 динамиков,борт компьютер,климат-контроль,передние сиденья с подогревом и регулировкой в 4х положениях,электрогидро усилитель руля,4 подушки безопастности,зад парктроник,штатная сигналка с центральным замком и датчиками объема,зеркало зад вида с автозатемнением,датчики света и дождя,3 ряда сидений с освещением каждого ряда,атермальные стекла,тонировка,дифлекторы на дверях,рейлинги на крыше,туманки перед и зад,подлокотники на 1м и 2м рядах убираются,двигатель и КПП без нареканий,КПП имеет зимний и спорт режим,ходовая без проблем,ошибок по БК нет,чехлы одеты после покупки авто мной на 11тк,я 2й владелец,в ДТП не была,авто в отличном состоянии,все проверки за ваш счет,все вопросы по телефону,торг у авто.обмен не предлагать, только продажа