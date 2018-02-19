Opel Zafira
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 171 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продаю Опель Зафира 2010 г. в. В хорошем состоянии на зимней резине. Торг уместен. Все вопросы по телефону.
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