Opel Zafira

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 171 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю Опель Зафира 2010 г. в. В хорошем состоянии на зимней резине. Торг уместен. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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