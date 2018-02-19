Opel Zafira Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 171 тыс. км Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю Опель Зафира 2010 г. в. В хорошем состоянии на зимней резине. Торг уместен. Все вопросы по телефону.