Opel Zafira
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается Опель Зафира 2012 г. в. Куплена в салоне 2013. ПТС оригинал. Один хозяин. Цвет белый. Комлектация полная, двиг. 1, 8 л, . Все ТО вовремя. Машина в хорошем состоянии. Небольшая царапина на задней правой двери. Более подробно отвечу по телефону, реальному покупателю торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.