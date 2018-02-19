Opel Zafira Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 140 тыс. км Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Опель Зафира 2012 г. в. Куплена в салоне 2013. ПТС оригинал. Один хозяин. Цвет белый. Комлектация полная, двиг. 1, 8 л, . Все ТО вовремя. Машина в хорошем состоянии. Небольшая царапина на задней правой двери. Более подробно отвечу по телефону, реальному покупателю торг.