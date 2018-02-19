Opel Zafira

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается Опель Зафира 2012 г. в. Куплена в салоне 2013. ПТС оригинал. Один хозяин. Цвет белый. Комлектация полная, двиг. 1, 8 л, . Все ТО вовремя. Машина в хорошем состоянии. Небольшая царапина на задней правой двери. Более подробно отвечу по телефону, реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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