Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: кассетная магнитола
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Люк
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Старушка супер , надо приезжать смотреть , я думаю любители таких опелей есть . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( правый руль в том числе ) , можно на не исправные . Возможен обмен и с моей доплатой .
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