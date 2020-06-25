Opel Vectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: кассетная магнитола

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Люк

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Старушка супер , надо приезжать смотреть , я думаю любители таких опелей есть . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( правый руль в том числе ) , можно на не исправные . Возможен обмен и с моей доплатой .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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