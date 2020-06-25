Opel Vectra Дата публикации: 25.06.20 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 185 тыс. км Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: кассетная магнитола Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Люк Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Старушка супер , надо приезжать смотреть , я думаю любители таких опелей есть . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( правый руль в том числе ) , можно на не исправные . Возможен обмен и с моей доплатой .