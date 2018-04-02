Opel Vectra Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 321 тыс. км Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Вектра Б 97 г.в. в хорошем рабочем состоянии, много новых узлов и агрегатов, среди которых - стартер, генератор, бачок расширительный, моторчики, кнопочки, фильтрики и прочие потроха. КПП работает отлично, масло свежее. Заменил рулевую рейку и масло ГУРа заодно. ГРМ и приводной ремни новые. Комплект гидриков - новый. Движок 2 литра 136 коней, едет бодро, масло не ест. Стоит ГБО 4 поколения, баллон под запаску.

Кузов на твердую 4-ку (все таки машине 21 год!), мелкие вздутыши по низу двух дверей и продавлены передние поддонкратники (на многих Вектра замечал подобное). Машиной владею больше года. Вложил много времени и сил, что бы автомобиль ездил долго и счастливо! Осмотр в Кропоткине. Продаю по финансовым причинам! Отдам целую пачку чеков с Экзиста, где покупал все запчасти)

Перекупы мимо сразу. Если через 10 дней машина не переоформлена - сдаю ее в утиль. С документами полный порядок, проверяйте где угодно. Торг при осмотре!