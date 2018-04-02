Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 321 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Вектра Б 97 г.в. в хорошем рабочем состоянии, много новых узлов и агрегатов, среди которых - стартер, генератор, бачок расширительный, моторчики, кнопочки, фильтрики и прочие потроха. КПП работает отлично, масло свежее. Заменил рулевую рейку и масло ГУРа заодно. ГРМ и приводной ремни новые. Комплект гидриков - новый. Движок 2 литра 136 коней, едет бодро, масло не ест. Стоит ГБО 4 поколения, баллон под запаску.
Кузов на твердую 4-ку (все таки машине 21 год!), мелкие вздутыши по низу двух дверей и продавлены передние поддонкратники (на многих Вектра замечал подобное). Машиной владею больше года. Вложил много времени и сил, что бы автомобиль ездил долго и счастливо! Осмотр в Кропоткине. Продаю по финансовым причинам! Отдам целую пачку чеков с Экзиста, где покупал все запчасти)
Перекупы мимо сразу. Если через 10 дней машина не переоформлена - сдаю ее в утиль. С документами полный порядок, проверяйте где угодно. Торг при осмотре!
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