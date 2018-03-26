Opel Vectra Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1991 Пробег: 160 тыс. км Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Каневская, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, ходовая вся перебрана, движок масло не берёт, был пройден ТО, заменен ГРМ, перебрана вся подвеска, салон чистый, ПТС оригинал.

Срочно! Торг.