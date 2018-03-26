Opel Vectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Каневская, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, ходовая вся перебрана, движок масло не берёт, был пройден ТО, заменен ГРМ, перебрана вся подвеска, салон чистый, ПТС оригинал.
Срочно! Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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