Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Каневская, Краснодарский край
Имя: Юрий
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии, ходовая вся перебрана, движок масло не берёт, был пройден ТО, заменен ГРМ, перебрана вся подвеска, салон чистый, ПТС оригинал.
Срочно! Торг.
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