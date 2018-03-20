Opel Vectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Карен Оганесович

Телефон:

Описание

Продаю Опель Вектра В в хорошем состоянии! 160 л. с. (по ПТС 147)! Двигатель после кап.ремонта. Реальному покупателю торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Vectra

Opel Vectra

Подержанная, пробег 157 тыс. км.
Краснодарский край, Кореновск

269 тыс. руб.

Opel Vectra

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

300 тыс. руб.

Opel Vectra

Подержанная, пробег 211 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

184 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Vectra

Toyota Carina

Подержанная, пробег 255 тыс. км.
Краснодарский край, Абинск

167 тыс. руб.

Hyundai Sonata

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Усть-Лабинск

220 тыс. руб.

Honda Fit

Подержанная, пробег 198 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

227 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале