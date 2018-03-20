Opel Vectra Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 180 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Карен Оганесович Телефон:

Описание

Продаю Опель Вектра В в хорошем состоянии! 160 л. с. (по ПТС 147)! Двигатель после кап.ремонта. Реальному покупателю торг!