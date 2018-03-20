Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Карен Оганесович
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Описание
Продаю Опель Вектра В в хорошем состоянии! 160 л. с. (по ПТС 147)! Двигатель после кап.ремонта. Реальному покупателю торг!
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