Opel Vectra Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 200 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: по авто Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Opel Vectra, 2007г.в. 1.8 л. 200 т. км пробег. 2 хозяина. серебристого цвета. МКПП, кондиционер, ПЭП, штатная музыка, диски. все детали заводские. Без ржавчины, вмятин и царапин. все исправно и в отличном рабочем состоянии