Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: по авто
Комплектация
Мультимедиа: радио
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Opel Vectra, 2007г.в. 1.8 л. 200 т. км пробег. 2 хозяина. серебристого цвета. МКПП, кондиционер, ПЭП, штатная музыка, диски. все детали заводские. Без ржавчины, вмятин и царапин. все исправно и в отличном рабочем состоянии
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