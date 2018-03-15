Opel Vectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: по авто

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Opel Vectra, 2007г.в. 1.8 л. 200 т. км пробег. 2 хозяина. серебристого цвета. МКПП, кондиционер, ПЭП, штатная музыка, диски. все детали заводские. Без ржавчины, вмятин и царапин. все исправно и в отличном рабочем состоянии

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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