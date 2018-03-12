Opel Vectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 211 тыс. км

Цена: 184 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Впереди новая резина. Обмен на газель.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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