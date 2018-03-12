Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 211 тыс. км
Цена: 184 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Илья
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии. Впереди новая резина. Обмен на газель.
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