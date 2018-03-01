Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Руслан
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Описание
Продается автомобиль в отличном состоянии для своих лет. Скоростной, экономичный. Звоните, спрашивайте.
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