Opel Vectra Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1991 Пробег: 200 тыс. км Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Продается автомобиль в отличном состоянии для своих лет. Скоростной, экономичный. Звоните, спрашивайте.