Opel Vectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Продается автомобиль в отличном состоянии для своих лет. Скоростной, экономичный. Звоните, спрашивайте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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