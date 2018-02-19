Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Владею 2 года, я 3-й хозяин. ГРМ, помпа и фаза-вращатели были заменены,замена масла (GM) каждые 10 000. Новая резина один сезон лето R17, зима R16. Торг уместен, подробности по телефону.
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