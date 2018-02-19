Opel Vectra Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 125 тыс. км Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Владею 2 года, я 3-й хозяин. ГРМ, помпа и фаза-вращатели были заменены,замена масла (GM) каждые 10 000. Новая резина один сезон лето R17, зима R16. Торг уместен, подробности по телефону.