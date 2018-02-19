Opel Vectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Владею 2 года, я 3-й хозяин. ГРМ, помпа и фаза-вращатели были заменены,замена масла (GM) каждые 10 000. Новая резина один сезон лето R17, зима R16. Торг уместен, подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Vectra

Opel Vectra

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

395 тыс. руб.

Opel Vectra

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Лабинск

85 тыс. руб.

Opel Vectra

Подержанная, пробег 225 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Vectra

Toyota Camry

Подержанная, пробег 123,939 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

445 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

445 тыс. руб.

Ford Fusion

Подержанная, пробег 128 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

285 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале