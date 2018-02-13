Opel Vectra Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 60 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 209 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Есть изьяны, не без этого, по телефону. Ходовка полностью перебиралась летом, двигатель отлично работает, ездил сам, машину делал для себя, продаю в связи с покупкой нового авто. Есть задний парктроник. В чехле, салон не убитый. Резина лето Mishelin, брал новую летом, сейчас на зимней стоит, отдам и с летней и зимней. Адекватный торг у капота.