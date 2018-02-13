Opel Vectra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 209 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Есть изьяны, не без этого, по телефону. Ходовка полностью перебиралась летом, двигатель отлично работает, ездил сам, машину делал для себя, продаю в связи с покупкой нового авто. Есть задний парктроник. В чехле, салон не убитый. Резина лето Mishelin, брал новую летом, сейчас на зимней стоит, отдам и с летней и зимней. Адекватный торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.