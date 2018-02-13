Opel Vectra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 209 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Есть изьяны, не без этого, по телефону. Ходовка полностью перебиралась летом, двигатель отлично работает, ездил сам, машину делал для себя, продаю в связи с покупкой нового авто. Есть задний парктроник. В чехле, салон не убитый. Резина лето Mishelin, брал новую летом, сейчас на зимней стоит, отдам и с летней и зимней. Адекватный торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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