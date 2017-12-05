Opel Vectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
В отличном состоянии. Не битый, крашено только одно крыло. Вложений не требует. Двигатель работает отлично, не дымит, масло не жрёт. Ходовка в полном порядке, без стуков и скрипов. Коробка без пинков и рывков, не бойтесь "робота" на опелях, это
самый простой, надёжный и самый дешёвый, по срокам эксплуатации самый долговечный (кому интересно звоните могу многое рассказать, сам на таком опеле отъездил 4 года). Салон чистенький. Очень хорошая комплектация; климат 2-х зонный, круиз-контроль, мультируль, FM/CD/MP-3/AUX, регулировка руля и сидений, подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, эл.стеклоподъёмники 4шт., доводчики стёкл, автоматическое складывание зеркал, омыватели фар, ксенон, противотуманки.
Осмотр г.Краснодар-ст.Динская. Возможен обмен. Торг.
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