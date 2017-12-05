Opel Vectra Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Не битый, крашено только одно крыло. Вложений не требует. Двигатель работает отлично, не дымит, масло не жрёт. Ходовка в полном порядке, без стуков и скрипов. Коробка без пинков и рывков, не бойтесь "робота" на опелях, это

самый простой, надёжный и самый дешёвый, по срокам эксплуатации самый долговечный (кому интересно звоните могу многое рассказать, сам на таком опеле отъездил 4 года). Салон чистенький. Очень хорошая комплектация; климат 2-х зонный, круиз-контроль, мультируль, FM/CD/MP-3/AUX, регулировка руля и сидений, подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, эл.стеклоподъёмники 4шт., доводчики стёкл, автоматическое складывание зеркал, омыватели фар, ксенон, противотуманки.

Осмотр г.Краснодар-ст.Динская. Возможен обмен. Торг.