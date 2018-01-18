Opel Omega

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Эмил

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль опель омега универсал. Бизнес-класс. Практически максимальная комплектация. Два брелка, два ключа. Надежный немец. В машине всё в оригинале, что с завода работало, всё работает. За машинкой следили и ухаживали.
Состояние для своих лет хорошее. За все время эксплуатации показал себя только с положительной стороны. Просторный кожаный салон в отличном состоянии, не прокуренный. Огромный багажник, как в минивене, релинги. Задние сиденья складываются. Хорошая, вместительная и неприхотливая машина. Отлично подходит для поездок с большим количеством вещей. Едет мягко, уверенно держится на трассе. Небольшие недочеты по кузову. Немного притерли слева переднее крыло (видно на фото). В остальном машина создана для комфорта и удобства, ни в чем не подводила. Разумная цена при немецком качестве.
С документами полный порядок. Юридически чиста. СТС, ПТС на руках. Номера не прячу. Цена невысокая, реальному покупателю ещё скину. Отдам в придачу оставшиеся запчасти. Звоните, отвечу на все вопросы.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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