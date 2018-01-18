Opel Omega Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 260 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Эмил Телефон:

Описание

Продаю автомобиль опель омега универсал. Бизнес-класс. Практически максимальная комплектация. Два брелка, два ключа. Надежный немец. В машине всё в оригинале, что с завода работало, всё работает. За машинкой следили и ухаживали.

Состояние для своих лет хорошее. За все время эксплуатации показал себя только с положительной стороны. Просторный кожаный салон в отличном состоянии, не прокуренный. Огромный багажник, как в минивене, релинги. Задние сиденья складываются. Хорошая, вместительная и неприхотливая машина. Отлично подходит для поездок с большим количеством вещей. Едет мягко, уверенно держится на трассе. Небольшие недочеты по кузову. Немного притерли слева переднее крыло (видно на фото). В остальном машина создана для комфорта и удобства, ни в чем не подводила. Разумная цена при немецком качестве.

С документами полный порядок. Юридически чиста. СТС, ПТС на руках. Номера не прячу. Цена невысокая, реальному покупателю ещё скину. Отдам в придачу оставшиеся запчасти. Звоните, отвечу на все вопросы.