Opel Meriva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Авто в отличном состоянии, большой, вместительный багажник, сиденья раскладываются в пол. Авто без ДТП,все родное. Двигатель, коробка, ходовая без вложений. Кондиционер, подогрев сидений, ГУР, ABS, подушки безопасности,эл.стеклоподъемники, эл.регулировка зеркал, бортовой компьютер, музыка, сигнализация с автозапуском, противотуманки, резина на литых дисках (2 комплекта резины). Все вопросы по телефону, торг. Собственник.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Opel Meriva
Авто, похожие на Opel Meriva
Mitsubishi Chariot Grandis
Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар