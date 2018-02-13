Opel Meriva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 114 тыс. км

Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, большой, вместительный багажник, сиденья раскладываются в пол. Авто без ДТП,все родное. Двигатель, коробка, ходовая без вложений. Кондиционер, подогрев сидений, ГУР, ABS, подушки безопасности,эл.стеклоподъемники, эл.регулировка зеркал, бортовой компьютер, музыка, сигнализация с автозапуском, противотуманки, резина на литых дисках (2 комплекта резины). Все вопросы по телефону, торг. Собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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