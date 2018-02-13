Opel Meriva Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 114 тыс. км Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, большой, вместительный багажник, сиденья раскладываются в пол. Авто без ДТП,все родное. Двигатель, коробка, ходовая без вложений. Кондиционер, подогрев сидений, ГУР, ABS, подушки безопасности,эл.стеклоподъемники, эл.регулировка зеркал, бортовой компьютер, музыка, сигнализация с автозапуском, противотуманки, резина на литых дисках (2 комплекта резины). Все вопросы по телефону, торг. Собственник.