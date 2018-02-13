Opel Meriva

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии. Новый аккумулятор. Ксенон. Вопросы по телефону. Обмен на правый руль.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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