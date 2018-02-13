Opel Meriva
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В хорошем состоянии. Новый аккумулятор. Ксенон. Вопросы по телефону. Обмен на правый руль.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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