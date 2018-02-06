Opel Kadett
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1983
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Пластуновская, Краснодарский край
Имя: Павел
Телефон:
Описание
Машина в нормальном состоянии. Торг при осмотре. Нужно поменять или восстановить задние стойки. подробности по телефону. Машина находиться: Динской район ст. Пластуновская, ул. Красная, 91.
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