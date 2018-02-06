Opel Kadett

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1983

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Пластуновская, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Машина в нормальном состоянии. Торг при осмотре. Нужно поменять или восстановить задние стойки. подробности по телефону. Машина находиться: Динской район ст. Пластуновская, ул. Красная, 91.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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