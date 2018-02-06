Opel Kadett Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1983 Пробег: 250 тыс. км Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Пластуновская, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Машина в нормальном состоянии. Торг при осмотре. Нужно поменять или восстановить задние стойки. подробности по телефону. Машина находиться: Динской район ст. Пластуновская, ул. Красная, 91.

