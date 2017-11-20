Opel Kadett

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1986

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 43 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

Отличный рабочий автомобиль.Технически исправен.Документы в порядке. Дно пороги и двери без гнили и коррозии. Вопросы по телефону. Сгнализация работает. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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