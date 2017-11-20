Opel Kadett Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1986 Пробег: 120 тыс. км Цена: 43 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

Отличный рабочий автомобиль.Технически исправен.Документы в порядке. Дно пороги и двери без гнили и коррозии. Вопросы по телефону. Сгнализация работает. Торг.