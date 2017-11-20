Opel Kadett
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1986
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 43 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Виктория
Телефон:
Описание
Отличный рабочий автомобиль.Технически исправен.Документы в порядке. Дно пороги и двери без гнили и коррозии. Вопросы по телефону. Сгнализация работает. Торг.
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