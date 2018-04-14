Opel Insignia

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 92,5 тыс. км

Цена: 745 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородСочи, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (862) 264-77-77

Описание

1 хозяин ! оригинал птс ! Нет ни одного крашенного элемента !
Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Insignia

Opel Insignia

Подержанная, пробег 84 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Opel Insignia

Подержанная, пробег 107 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

684 тыс. руб.

Opel Insignia

Подержанная, пробег 100,156 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

560 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Insignia

Skoda Superb

Подержанная, пробег 153,605 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

744 тыс. руб.

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

595 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 101,372 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

880 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале