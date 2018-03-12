Opel Insignia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 760 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, вся в родной краске. СДЕЛАНО БОЛЬШОЕ ТО: заменены фильтра, все жидкости, масло в двигателе и коробке, ремень ГРМ, ролики, тормозные колодки. Вложений не требует, завёл и поехал. Готов на любые проверки за ваш счёт.
Комплектация:
-парктроники по кругу;
-комбинированный салон;
-навигатор navitel с новыми картами, DVD, интернет, USB, microSD, AUX, TV, интернет;
-18 колеса с хорошей резиной;
-датчики дождя, света;
-адаптивная система освещения AFL+
-подогрев руля, сидений, боковых зеркал;
-камера заднего вида, круиз контроль, помощь при парковке;
Расход 5-6 л. трасса; 8-9 л. город. Отличная динамика. Коробка автомат (не робот, не вариатор). Одного бака хватает по трассе на 1100-1200 км.
Срочно. Торг присутствует. Срочная продажа. Полный комплект ключей и документов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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