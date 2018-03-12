Opel Insignia Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 117 тыс. км Цена: 760 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, вся в родной краске. СДЕЛАНО БОЛЬШОЕ ТО: заменены фильтра, все жидкости, масло в двигателе и коробке, ремень ГРМ, ролики, тормозные колодки. Вложений не требует, завёл и поехал. Готов на любые проверки за ваш счёт.

Комплектация:

-парктроники по кругу;

-комбинированный салон;

-навигатор navitel с новыми картами, DVD, интернет, USB, microSD, AUX, TV, интернет;

-18 колеса с хорошей резиной;

-датчики дождя, света;

-адаптивная система освещения AFL+

-подогрев руля, сидений, боковых зеркал;

-камера заднего вида, круиз контроль, помощь при парковке;

Расход 5-6 л. трасса; 8-9 л. город. Отличная динамика. Коробка автомат (не робот, не вариатор). Одного бака хватает по трассе на 1100-1200 км.

Срочно. Торг присутствует. Срочная продажа. Полный комплект ключей и документов.