Opel Insignia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 134,6 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Обслуживался у дилера, хорошее состояние. Была куплена у дилера в 2012 г. Цена на неделю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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