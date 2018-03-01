Opel Insignia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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