Opel Insignia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Один хозяин.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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