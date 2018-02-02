Opel Insignia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 79 тыс. км
Цена: 890 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Дивноморское, Краснодарский край
Имя: Николай
Описание
Авто отличном техническом состоянии, в ДТП не участвовал. Всегда проводилось своевременное ТО, все всегда менял по мере возникновения, диски передние и колодки новые,свечи новые. Комплектация пред максимальная нет только люка и камеры спереди, ну и маленьких мелочей.
Гаражи не интересуют. Помощники в продаже не нужны. Подробности по телефону. Разумный торг у капота. Я реальный хозяин авто, вписанный в ПТС. Дополнительные вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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