Opel Insignia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 79 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Дивноморское, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Авто отличном техническом состоянии, в ДТП не участвовал. Всегда проводилось своевременное ТО, все всегда менял по мере возникновения, диски передние и колодки новые,свечи новые. Комплектация пред максимальная нет только люка и камеры спереди, ну и маленьких мелочей.
Гаражи не интересуют. Помощники в продаже не нужны. Подробности по телефону. Разумный торг у капота. Я реальный хозяин авто, вписанный в ПТС. Дополнительные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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