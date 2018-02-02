Opel Insignia Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 79 тыс. км Цена: 890 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Дивноморское, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Авто отличном техническом состоянии, в ДТП не участвовал. Всегда проводилось своевременное ТО, все всегда менял по мере возникновения, диски передние и колодки новые,свечи новые. Комплектация пред максимальная нет только люка и камеры спереди, ну и маленьких мелочей.

Гаражи не интересуют. Помощники в продаже не нужны. Подробности по телефону. Разумный торг у капота. Я реальный хозяин авто, вписанный в ПТС. Дополнительные вопросы по телефону.