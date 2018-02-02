Opel Insignia
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 715 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хороший надежный автомобиль, куплен был для себя по зову сердца, обслуживался и эксплуатировался бережно, есть сколы на капоте и бампере, хранение гаражное, имеется 2й автомобиль. В данный момент авто не эксплуатируется - ждет нового владельца в теплом гараже.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.