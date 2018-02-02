Opel Insignia

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 715 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хороший надежный автомобиль, куплен был для себя по зову сердца, обслуживался и эксплуатировался бережно, есть сколы на капоте и бампере, хранение гаражное, имеется 2й автомобиль. В данный момент авто не эксплуатируется - ждет нового владельца в теплом гараже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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