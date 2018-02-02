Opel Insignia Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 94 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 715 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хороший надежный автомобиль, куплен был для себя по зову сердца, обслуживался и эксплуатировался бережно, есть сколы на капоте и бампере, хранение гаражное, имеется 2й автомобиль. В данный момент авто не эксплуатируется - ждет нового владельца в теплом гараже.