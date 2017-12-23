Opel Insignia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 119 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Полная комплектация. Один хозяин, ПТС-оригинал, покупался за наличный расчет, есть договор и чек. Обслужен и ухожен. Вложений не требует. Готовы на любые проверки.
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