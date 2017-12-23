Opel Insignia Дата публикации: 19.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 119 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Полная комплектация. Один хозяин, ПТС-оригинал, покупался за наличный расчет, есть договор и чек. Обслужен и ухожен. Вложений не требует. Готовы на любые проверки.

