Opel Insignia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 119 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Полная комплектация. Один хозяин, ПТС-оригинал, покупался за наличный расчет, есть договор и чек. Обслужен и ухожен. Вложений не требует. Готовы на любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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