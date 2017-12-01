Opel Insignia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Машина в идеальном техническом состоянии, за авто следил и ухаживал, я второй собственник(5 лет в одних руках). есть мелкие недочеты по кузову. авто весь в родной краске. Морда в броне, есть небольшой торг, возле авто. обмен на более свежую.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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