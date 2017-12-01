Opel Insignia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Машина в идеальном техническом состоянии, за авто следил и ухаживал, я второй собственник(5 лет в одних руках). есть мелкие недочеты по кузову. авто весь в родной краске. Морда в броне, есть небольшой торг, возле авто. обмен на более свежую.
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