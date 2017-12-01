Opel Insignia Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 125 тыс. км Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Машина в идеальном техническом состоянии, за авто следил и ухаживал, я второй собственник(5 лет в одних руках). есть мелкие недочеты по кузову. авто весь в родной краске. Морда в броне, есть небольшой торг, возле авто. обмен на более свежую.