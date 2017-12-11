Opel Frontera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 355 тыс. км

Цена: 205 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новопокровская, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Рама,турбодизельный мотор. Отличный автомобиль для любителей рыбалки и охоты, не подведет Вас на любом бездорожье. Полностью на ходу,вложений не требует,номер на раме читается отлично. Повышенная и пониженная передачи,ничего не хрустит и не вылетает, турбина дует отлично,два комплекта колес, фаркоп,кенгурятник. Машина в одних руках более 7 лет. Разумный и обоснованный торг приветствуется. Если объявление висит,значит автомобиль ещё в продаже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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