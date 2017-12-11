Opel Frontera Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 355 тыс. км Цена: 205 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новопокровская, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Рама,турбодизельный мотор. Отличный автомобиль для любителей рыбалки и охоты, не подведет Вас на любом бездорожье. Полностью на ходу,вложений не требует,номер на раме читается отлично. Повышенная и пониженная передачи,ничего не хрустит и не вылетает, турбина дует отлично,два комплекта колес, фаркоп,кенгурятник. Машина в одних руках более 7 лет. Разумный и обоснованный торг приветствуется. Если объявление висит,значит автомобиль ещё в продаже.