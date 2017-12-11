Opel Frontera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 355 тыс. км
Цена: 205 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новопокровская, Краснодарский край
Имя: Владимир
Описание
Рама,турбодизельный мотор. Отличный автомобиль для любителей рыбалки и охоты, не подведет Вас на любом бездорожье. Полностью на ходу,вложений не требует,номер на раме читается отлично. Повышенная и пониженная передачи,ничего не хрустит и не вылетает, турбина дует отлично,два комплекта колес, фаркоп,кенгурятник. Машина в одних руках более 7 лет. Разумный и обоснованный торг приветствуется. Если объявление висит,значит автомобиль ещё в продаже.
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