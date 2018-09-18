Opel Corsa

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 81,628 тыс. км

Цена: 473 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Corsa

Opel Corsa

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

290 тыс. руб.

Opel Corsa

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

470 тыс. руб.

Opel Corsa

Подержанная, пробег 66 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

490 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Corsa

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 20 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 165,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Citroen C3

Подержанная, пробег 76 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

434 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале