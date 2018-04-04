Opel Corsa Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 116,85 тыс. км Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Красный Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

Оригинальный ПТС, 2 собственника, комплектация: климат, кожаный мультируль с подогревом, подогрев передних сидений, электропривод передних стекол, легкосплавные диски. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.