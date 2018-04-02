Opel Corsa Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 150 тыс. км Цена: 239 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, ПТС оригинал, 3 хозяина, 2 ключа. Кузов без ДТП, ровный, красивый, технически все работает отлично, делать ничего не нужно. Салон в отличном состоянии, хорошая музыка с USB и AUX, сигнализация с автозапуском. Очень экономная машинка. Небольшой торг с реальным покупателем у авто, обмена нет.