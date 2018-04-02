Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 239 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, ПТС оригинал, 3 хозяина, 2 ключа. Кузов без ДТП, ровный, красивый, технически все работает отлично, делать ничего не нужно. Салон в отличном состоянии, хорошая музыка с USB и AUX, сигнализация с автозапуском. Очень экономная машинка. Небольшой торг с реальным покупателем у авто, обмена нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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