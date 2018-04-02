Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 239 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии, ПТС оригинал, 3 хозяина, 2 ключа. Кузов без ДТП, ровный, красивый, технически все работает отлично, делать ничего не нужно. Салон в отличном состоянии, хорошая музыка с USB и AUX, сигнализация с автозапуском. Очень экономная машинка. Небольшой торг с реальным покупателем у авто, обмена нет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter