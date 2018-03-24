Opel Corsa Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 139 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Абинск, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Срочно нужны деньги! Первоначально стояла цена 310, кто следит тот знает, если заберёте в ближайшие 2 дня, то отдам 260!