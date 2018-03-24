Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Срочно нужны деньги! Первоначально стояла цена 310, кто следит тот знает, если заберёте в ближайшие 2 дня, то отдам 260!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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