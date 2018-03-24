Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Абинск, Краснодарский край
Имя: Виталий
Телефон:
Описание
Срочно нужны деньги! Первоначально стояла цена 310, кто следит тот знает, если заберёте в ближайшие 2 дня, то отдам 260!
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